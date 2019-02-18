В России

Что произошло за день: понедельник, 18 февраля

Поручительство за Майкла Калви, крымские татары в школьных учебниках и штрафы за слишком широкую талию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бизнес-омбудсмен Борис Титов счел арест Майкла Калви незаконным, так как УПК запрещает заключение под стражу лиц, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской деятельности. С ним согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, увидевший в мере пресечения американцу нарушение установки президента не арестовывать по экономическим статьям. Сам же Владимир Путин ни с кем не обсуждал ни судьбу Калви, ни возможность предоставления поручительств за бизнесмена. Арестованный основатель Baring Vostok пока находится на карантине и на условия не жалуется.

- Крымские татары раскритиковали учебник, где они "представлены как пособники немецких оккупантов". Однако этой книги не оказалось в федеральном перечне учебников. Один из соавторов учебного пособия подчеркнул, что оно не обвиняет отдельный народ в коллаборационизме, но замалчивать эту тему неправильно. Власти Крыма не исключают, что в текст будут внесены правки.

- Старт серийного производства МС-21 отложили из-за отказа США поставить композиты. В "Ростехе" заверили, что сроки сдвинулись только на год - производитель уже переходит на свои композиты, необходимые разработки и российские партнеры есть.

- "Новая газета" заявила, что ее журналистку задержали в аэропорту Амстердама. Задерживавшие ее полицейские не представились, так как "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". После проверки документов ее отпустили, а также пояснили, что это было не задержание, а выяснение деталей, связанных с поездкой.

- Саммит "Вишеградской группы" в Иерусалиме отменен из-за отказа Польши направлять делегацию в Израиль после слов официальных лиц этой страны о сотрудничестве поляков с нацистами. Премьер Польши не только решил не ехать сам, но и отменил визит главы МИД своей страны.

- Глава Минстроя рассказал, что срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней. В интервью "Известиям" Андрей Чибис сообщил, что в этом помогут "умные технологии", которые оптимизируют управление сетями, алгоритмами отключения и переключения.

- В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии Дмитрий Николаев. Об этом узнал фонд "Общественный вердикт", который защищает признанных потерпевшими несколько бывших и нынешних заключенных.

- Минздрав РФ пока не обсуждал идею измерять охват талии работников в целях профилактики производственного здоровья, но обязательно ее изучит. Вопрос штрафов для недостаточно стройных сотрудников также не поднимался. В Минтруде пока документы по этой инициативе пока не получали.

Новости по теме

В России
Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президентаКудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента
Глава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателяПодробнее
 Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляРежим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля
В администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянноПодробнее
 Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
 Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
Раскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечнеРаскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечне
Ранее СМИ сообщали о школьном учебнике, в котором крымские татары представлены пособниками немецких оккупантовПодробнее
 Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел вниманияПохититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания
Как сообщил Денис Чуприков на заседании Мосгорсуда, действовал он в одиночкуПодробнее
 В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
 В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
 Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусахУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусах
Специалисты проверят безопасность помещенийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииВ миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookКультураТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

ОНК оценила условия содержания Калви и Дельпаля в СИЗО "как вполне хорошие"

Основатель Baring Калви рассчитывает на помощь бизнес-омбудсмена в своем освобождении Подробнее

Китай обвинил США в попытке подорвать развитие страны через дискредитацию Huawei

НХЛ признала россиянина Кучерова лучшим игроком недели

В тройку лучших вошел еще один российский хоккеист, Владимир Тарасенко Подробнее

Радикалы зажгли фаеры у здания МВД Украины и спроецировали надпись "Бандера, вставай"

Трамп рассмотрит четыре кандидатуры на пост постпреда США при ООН

Приор бенедиктинского монастыря в Долине Павших выступил против эксгумации останков Франко

Что произошло за день: понедельник, 18 февраля

Поручительство за Майкла Калви, крымские татары в школьных учебниках и штрафы за слишком широкую талию Подробнее

В Калининградской области экологическому музею в 75 раз повысили тариф на вывоз мусора

МВД предложило вывести медуслуги для силовиков из-под закона "О контрактной системе"

Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президента

Кудрин увидел в аресте Калви невыполнение установок президентаГлава Счетной палаты также опроверг сообщения о том, что он стал поручителем за американского предпринимателя Подробнее

Декоративная лепнина с дома упала на ребенка в Москве

Фотохроника 18 февраля

Фотохроника 18 февраля6 фото

Американские солдаты обучались в Эстонии воевать зимой

Голубой настил на льду Мойки для съемок фильма студии Михалкова сочли загрязнением

Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля

Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляВ администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянно Подробнее

ВФЛА направила в ИААФ 185 заявок россиян на участие в турнирах в нейтральном статусе

Парковка на всех московских улицах 23 февраля будет бесплатной

Суд изменил приговор экс-руководителям НИИ Минобороны и освободил их от наказания

Минфин спрогнозировал рост долга регионов до 2,9 трлн рублей к 2022 году

Актера из сериала "Империя" заподозрили в инсценировке расистского нападения на него

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');