Что произошло за день: понедельник, 18 февраля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Бизнес-омбудсмен Борис Титов счел арест Майкла Калви незаконным, так как УПК запрещает заключение под стражу лиц, которым инкриминируют преступления в сфере предпринимательской деятельности. С ним согласен глава Счетной палаты Алексей Кудрин, увидевший в мере пресечения американцу нарушение установки президента не арестовывать по экономическим статьям. Сам же Владимир Путин ни с кем не обсуждал ни судьбу Калви, ни возможность предоставления поручительств за бизнесмена. Арестованный основатель Baring Vostok пока находится на карантине и на условия не жалуется.

- Крымские татары раскритиковали учебник, где они "представлены как пособники немецких оккупантов". Однако этой книги не оказалось в федеральном перечне учебников. Один из соавторов учебного пособия подчеркнул, что оно не обвиняет отдельный народ в коллаборационизме, но замалчивать эту тему неправильно. Власти Крыма не исключают, что в текст будут внесены правки.

- Старт серийного производства МС-21 отложили из-за отказа США поставить композиты. В "Ростехе" заверили, что сроки сдвинулись только на год - производитель уже переходит на свои композиты, необходимые разработки и российские партнеры есть.

- "Новая газета" заявила, что ее журналистку задержали в аэропорту Амстердама. Задерживавшие ее полицейские не представились, так как "здесь не Россия, и никто не обязан представляться". После проверки документов ее отпустили, а также пояснили, что это было не задержание, а выяснение деталей, связанных с поездкой.

- Саммит "Вишеградской группы" в Иерусалиме отменен из-за отказа Польши направлять делегацию в Израиль после слов официальных лиц этой страны о сотрудничестве поляков с нацистами. Премьер Польши не только решил не ехать сам, но и отменил визит главы МИД своей страны.

- Глава Минстроя рассказал, что срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней. В интервью "Известиям" Андрей Чибис сообщил, что в этом помогут "умные технологии", которые оптимизируют управление сетями, алгоритмами отключения и переключения.

- В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии Дмитрий Николаев. Об этом узнал фонд "Общественный вердикт", который защищает признанных потерпевшими несколько бывших и нынешних заключенных.

- Минздрав РФ пока не обсуждал идею измерять охват талии работников в целях профилактики производственного здоровья, но обязательно ее изучит. Вопрос штрафов для недостаточно стройных сотрудников также не поднимался. В Минтруде пока документы по этой инициативе пока не получали.