В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".

"Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний, которых защищает "Общественный вердикт", - говорится в сообщении фонда, распространенном в понедельник.

Официальными комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного дела о превышении полномочий (часть 3 ст.атьи 286 УК РФ). По данным "Общественного вердикта", в настоящее время по делу о пытках в ИК-1 арестованы более десяти человек, в том числе бывший замначальника колонии по воспитательной работе. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Позднее, в августе, "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

"Арестованные сотрудники ИК-1 на допросах рассказали что, в июне 2017 года именно начальник колонии Николаев и его заместитель "дали добро" на проведение "воспитательной" работы с Евгением Макаровым. После избиения сотрудники колонии передали им видеозапись пыток Макарова, как отчет о проделанной работе", - отмечается в сообщении фонда в понедельник.