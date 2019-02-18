В России Дело о пытках в ярославской колонии

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Дмитрия Николаева по делу о пытках заключенных, сообщает фонд "Общественный вердикт".

"Сотрудники Следственного комитета задержали в Ярославле бывшего начальника колонии №1 Дмитрия Николаева. Задержание связано с расследованием уголовных дел о пытках заключенных. Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний, которых защищает "Общественный вердикт", - говорится в сообщении фонда, распространенном в понедельник.

Официальными комментариями правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного дела о превышении полномочий (часть 3 ст.атьи 286 УК РФ). По данным "Общественного вердикта", в настоящее время по делу о пытках в ИК-1 арестованы более десяти человек, в том числе бывший замначальника колонии по воспитательной работе. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Позднее, в августе, "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

"Арестованные сотрудники ИК-1 на допросах рассказали что, в июне 2017 года именно начальник колонии Николаев и его заместитель "дали добро" на проведение "воспитательной" работы с Евгением Макаровым. После избиения сотрудники колонии передали им видеозапись пыток Макарова, как отчет о проделанной работе", - отмечается в сообщении фонда в понедельник.

Теги: Ярославль

Новости по теме

В России
Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
 Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
 Раскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечнеРаскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечне
Ранее СМИ сообщали о школьном учебнике, в котором крымские татары представлены пособниками немецких оккупантовПодробнее
 Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел вниманияПохититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания
Как сообщил Денис Чуприков на заседании Мосгорсуда, действовал он в одиночкуПодробнее
В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
 В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
 Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусахУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусах
Специалисты проверят безопасность помещенийПодробнее
 Власти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМО
К происшествию могло привести нерассчитанное складирование стройматериалов и перегруз конструкций во время ремонтаПодробнее
 Медведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходыМедведев опроверг планы изымать у бизнеса сверхдоходы
Глава правительства также пообещал, что предпринимателей не будут из-под палки заставлять финансировать нацпроектыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииВ миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookКультураТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Саммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и Израиля

Саммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляПредставители Варшавы отказались ехать на встречу из-за слов израильского руководства о том, что поляки сотрудничали с нацистами Подробнее

На Украине обжаловали заочный приговор Януковичу

Итогом инвестиционного форума в Сочи стали контракты на 1 трлн рублей

ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации

ЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииПо сведениям американской разведки, при запусках со стационарной установки дальность полета этой ракеты превышала 2000 км Подробнее

В Сочи начался массовый снос самовольно возведенных домов, признанных судами законными

Актер Мадс Миккельсен рассказал о своем любимом русскоязычном фильме

"Лаборатория Касперского" зафиксировала рост атак банковских троянцев в РФ

Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада

Глава "Ростеха" заявил о "не очень хорошем впечатлении" от аудита ОАК

Британский депутат заявил о необходимости законодательно бороться с фейковыми новостями в Facebook

Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным

Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБорис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спор Подробнее

В Ярославле по делу о пытках задержан бывший начальник местной колонии

Третьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублей

Третьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейОсобые меры безопасности приняты в связи с грядущей выставкой Репина Подробнее

Ученые узнали, где древние охотники в сибирской Арктике находили обсидиан

Гараничев не выступит на ЧЕ по биатлону из-за проблем со здоровьем

Сыну экс-президента Армении предъявили обвинения в отмывании денег

Совет по правам человека обсудит закон о штрафах за фейковые новости

Старт серийного производства МС-21 перенесли из-за отказа США поставить композиты

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');