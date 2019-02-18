ФСИН опровергла данные о неоказании медпомощи экс-главе Серпуховского района

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арестованный по обвинению в коррупции экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун обеспечен всей необходимой медпомощью, заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Информация о том, что обвиняемому Александру Шестуну в следственном изоляторе, якобы, не оказывают медицинскую помощь не соответствует действительности. В настоящее время состояние здоровья Шестуна оценивается как удовлетворительное, он постоянно находится под контролем медицинского персонала", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в понедельник на запрос "Интерфакса".

В нем отмечается, что необходимые обследования, "в том числе измерения уровня сахара в крови, а также лечение он проходит и получает в полном объеме в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи по имеющимся у него заболеваниям".

Ранее супруга Шестуна Юлия распространила сообщение о том, что ее мужу, который с 8 февраля объявил голодовку, "не предоставляются лекарства, необходимые при голодании, изъяли витамины, глюкометр, наличие которого принципиально при имеющемся у него сахарном диабете".

"При наличии сложного врожденного заболевания за восемь месяцев содержания в СИЗО здоровье Шестуна серьезно ухудшилось, о чем он, его родственники и правозащитники неоднократно писали официальные ходатайства, требуя обследований и оказания специализированной помощи, однако вместо больницы экс-глава Серпуховского района попал в один из самых закрытых изоляторов страны", - заявила Шестун.

Уголовное дело

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) летом 2018 года. Позднее следствие изменило квалификацию действий экс-чиновника на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

В начале 2019 года экс-чиновнику было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что директор "Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" Серпуховского муниципального района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала ему взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

В январе 2019 года Генеральная прокуратура РФ подала иск к Шестуну и еще 35 соответчикам - физическим и юридическим лицам, в том числе Борису Криводубскому и Сергею Самсонову, в котором просит изъять в доход РФ их имущество на 10 млрд рублей, поскольку они не смогли представить доказательства легальности происхождения активов.

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет дело заказным.