Суд отпустил под домашний арест главу Свердловской железной дороги

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд в понедельник смягчил меру пресечения начальнику Свердловской железной дороги (филиал РЖД) Алексею Миронову, обвиняемому во взяточничестве.

"Отпустили под домашний арест до 12 апреля", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Миронова Сергей Колосовский.

Как сообщалось, 13 декабря 2018 года Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении Миронова уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). 14 декабря Ленинский районный суд арестовал Миронова на два месяца, а 8 февраля продлил арест до 12 апреля. Защита Миронова обжаловала это решение.

Позже стало известно, что в отношении Миронова также возбуждено дело по статье 290 УК РФ (получение взятки).