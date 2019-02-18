Против начальника Свердловской железной дороги возбудили второе уголовное дело

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении начальника Свердловской железной дороги (филиал РЖД) Алексея Миронова, обвиняемого во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Сергей Колосовский.

По словам адвоката, дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки).

"Все крутится вокруг коттеджа, при строительстве которого Миронов якобы получил взятку. Я до конца еще не понял различия второго уголовного дела от первого, потому что Миронова до настоящего времени официально о возбуждении уголовного дела никто не уведомил", - сказал Колосовский.

В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР от комментариев воздержались.

По мнению защитника начальника СвЖД, появление новых уголовных дел в отношении Миронова направлено на оказание давления на суд.

Как сообщалось, 13 декабря 2018 года Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило в отношении Миронова уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера за общее покровительство по службе в крупном размере). 14 декабря Ленинский районный суд арестовал Миронова на два месяца, а 8 февраля продлил арест до 12 апреля.