Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрации
В России

Минфин спрогнозировал рост долга регионов до 2,9 трлн рублей к 2022 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на 1 января 2019 года составил 2,206 трлн рублей и к 1 января 2022 года может вырасти в 1,3 раза - до 2,907 трлн рублей. Это следует из презентации Минфина, которая была представлена на заседании комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

"Прогнозируется рост госдолга в 2019-2021 годах на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств", - говорится в документах министерства. По данным Минфина, на 1 января 2020 года объем долга составит 2,566 трлн рублей, на 1 января 2021 года - 2,775 трлн рублей.

Прогноз министерства был представлен в рамках обсуждения в первом чтении законопроекта, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы на три уровня риска (красный, желтый, зеленый) исходя из их долговой нагрузки.

"Мы из материалов, которые получили из Минфина, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме. Второй вывод, что мы не предусматриваем соответствующего направления средств регионам, чтобы они могли выполнить эти обязательства без увеличения долговой нагрузки", - сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Он рекомендовал аппарату комитета запросить соответствующую информацию у регионов, так как в ходе рассмотрения закона о федеральном бюджете данных цифр не было. "Мы формально взяли параметры, утвержденные законами о бюджетах субъектов РФ, и выскочила такая цифра", - сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Нарекание со стороны депутатов вызвала проектируемая норма, согласно которой Минфин, имеет право принять решение о сокращении межбюджетных трансфертов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в случае нарушения установленных для бюджетов субъектов показателей. "Есть необходимость получить ответы на эти вопросы до того, как мы вынесем законопроект на пленарное заседание. (...) Пожалуйста, письмо в совет (Думы - ИФ) мы сносим без определения срока", - сказал глава комитета по бюджету.

Законопроект планировалось рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы во вторник, 19 февраля. В начале февраля документ также получил ряд существенных замечаний со стороны комитета по финансовому рынку.

Классификация регионов

Как сообщалось, документ был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года. Законопроект предлагает изменить систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, пересмотреть установленные пороговые значения применяемых показателей и ввести правила классификации регионов по группам долговой устойчивости. В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюсти три показателя: объем долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений не более 50%, а для высокодотационных образований не более 25%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям - не более 13%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

Регионы могут быть классифицированы как с низкой долговой устойчивостью (красный уровень) если они будут поддерживать не менее двух из трех следующих условий: объем долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений более 85%, а для высокодотационных образований более 45%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям - более 18%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - более 8%.

Для средней долговой устойчивости (желтый уровень) предусмотрены промежуточные значения.

Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости, будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, они должны будут утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

Согласно расчетам Минфина к регионам "зеленого" уровня можно отнести 38 регионов, среди них, в частности, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области. В "желтую" группу включены 43 региона, среди них Красноярский край, Калининградская, Тверская, Нижегородская, Смоленская область. К "красному" уровню регионов с низкой долговой устойчивостью отнесены Еврейская автономная область, Орловская область, Псковская область, Республика Мордовия.

Теги: Минфин
В России
Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляРежим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля
В администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянноПодробнее
 Бизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконным
Борис Титов считает, что дело Baring Vostok - это корпоративный спорПодробнее
 Николай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимоеНиколай Рыжков: Афганистан и Сирия - нельзя сравнивать несравнимое
Экс-глава правительства СССР в годовщину вывода советских войск рассказал о событиях 30-летней давностиПодробнее
 Раскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечнеРаскритикованного крымскими татарами учебника не оказалось в федеральном перечне
Ранее СМИ сообщали о школьном учебнике, в котором крымские татары представлены пособниками немецких оккупантовПодробнее
Похититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел вниманияПохититель картины Куинджи из Третьяковки заявил, что хотел внимания
Как сообщил Денис Чуприков на заседании Мосгорсуда, действовал он в одиночкуПодробнее
 В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талиюВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Ранее в Роспотребнадзоре ссылались на опыт Японии, где закон обязывает работодателей следить за физической формой сотрудниковПодробнее
 В Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех днейВ Минстрое рассказали о планах сократить отключения горячей воды до трех дней
В ведомстве считают, что при "умном" подходе это потребует минимальных вложенийПодробнее
 Военные полицейские РФ получили квадроциклыВоенные полицейские РФ получили квадроциклы
На очереди — мотоциклы и баггиПодробнее
 Университет ИТМО отменил занятия в трех корпусахУниверситет ИТМО отменил занятия в трех корпусах
Специалисты проверят безопасность помещенийПодробнее
 Власти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМОВласти Петербурга назвали причину обрушения в корпусе университета ИТМО
К происшествию могло привести нерассчитанное складирование стройматериалов и перегруз конструкций во время ремонтаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен назвал арест Майкла Калви незаконнымВ миреСаммит "Вишеградской группы" отменен из-за спора Польши и ИзраиляВ миреЦРУ заподозрило Россию в подмене ракеты 9М729 во время официальной демонстрацииВ миреМаргарита Симоньян заявила о блокировке одного из проектов канала RT на FacebookКультураТретьяковка заключила с "Росгвардией" дополнительный контракт на миллион рублейВ РоссииВ Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Американские солдаты обучались в Эстонии воевать зимой

Голубой настил на льду Мойки для съемок фильма студии Михалкова сочли загрязнением

Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраля

Режим ЧС на Новой Земле из-за нашествия белых медведей снимут 19 февраляВ администрации пояснили, что близ поселения остаются еще 2-3 медведя, но они проживают там постоянно Подробнее

ВФЛА направила в ИААФ 185 заявок россиян на участие в турнирах в нейтральном статусе

Парковка на всех московских улицах 23 февраля будет бесплатной

Суд изменил приговор экс-руководителям НИИ Минобороны и освободил их от наказания

Минфин спрогнозировал рост долга регионов до 2,9 трлн рублей к 2022 году

Актера из сериала "Империя" заподозрили в инсценировке расистского нападения на него

Кремль назвал место оглашения послания Путина Федеральному собранию

Мероприятие состоится в Гостином дворе в Москве 20 февраля Подробнее

Основатель Baring Vostok Майкл Калви не жаловался на условия в "Матросской тишине"

ОНФ узнал, что почти каждому пятому школьнику запрещают приносить еду из дома

Медведев подписал положение об обязательном присвоении звезд гостиницам

Китай за три года увеличил поставки черной икры в РФ в пять раз

Ополченцы ЛНР обнаружили сбитый беспилотник ОБСЕ

Власти Крыма допустили возможность внесения правок в учебник, вызвавший критику крымских татар

Неделя моды в Лондоне

Неделя моды в Лондоне9 фото

Суд вернул Удальцову машину и деньги, арестованные в рамках "болотного дела"

Митрохин обжалует в ЕСПЧ штраф за акцию против застройки Кунцево

Врио губернатора Петербурга стал членом Совета безопасности РФ

Суд отпустил под домашний арест главу Свердловской железной дороги

ФСИН опровергла данные о неоказании медпомощи экс-главе Серпуховского района

Не менее 10 человек погибли в результате взрыва двух бомб в Идлибе

"Вымпелком" обновил совет директоров

Участники "банды Гагиева" отказались от суда присяжных

Митрополита УПЦ пытались задержать на пропускном пункте Донбасса

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 февраля

Власти опровергли сообщения о затопленном кипятком подъезде на западе Москвы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');