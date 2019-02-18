Минфин спрогнозировал рост долга регионов до 2,9 трлн рублей к 2022 году

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Государственный долг субъектов РФ и муниципалитетов на 1 января 2019 года составил 2,206 трлн рублей и к 1 января 2022 года может вырасти в 1,3 раза - до 2,907 трлн рублей. Это следует из презентации Минфина, которая была представлена на заседании комитета по бюджету Госдумы в понедельник.

"Прогнозируется рост госдолга в 2019-2021 годах на фоне необходимости финансирования регионами социальных обязательств", - говорится в документах министерства. По данным Минфина, на 1 января 2020 года объем долга составит 2,566 трлн рублей, на 1 января 2021 года - 2,775 трлн рублей.

Прогноз министерства был представлен в рамках обсуждения в первом чтении законопроекта, который наделяет Минфин правом классифицировать регионы на три уровня риска (красный, желтый, зеленый) исходя из их долговой нагрузки.

"Мы из материалов, которые получили из Минфина, можем сделать вывод: сегодняшнее финансовое состояние регионов не позволяет им выполнять социальные обязательства в полном объеме. Второй вывод, что мы не предусматриваем соответствующего направления средств регионам, чтобы они могли выполнить эти обязательства без увеличения долговой нагрузки", - сказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Он рекомендовал аппарату комитета запросить соответствующую информацию у регионов, так как в ходе рассмотрения закона о федеральном бюджете данных цифр не было. "Мы формально взяли параметры, утвержденные законами о бюджетах субъектов РФ, и выскочила такая цифра", - сообщил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Нарекание со стороны депутатов вызвала проектируемая норма, согласно которой Минфин, имеет право принять решение о сокращении межбюджетных трансфертов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в случае нарушения установленных для бюджетов субъектов показателей. "Есть необходимость получить ответы на эти вопросы до того, как мы вынесем законопроект на пленарное заседание. (...) Пожалуйста, письмо в совет (Думы - ИФ) мы сносим без определения срока", - сказал глава комитета по бюджету.

Законопроект планировалось рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы во вторник, 19 февраля. В начале февраля документ также получил ряд существенных замечаний со стороны комитета по финансовому рынку.

Классификация регионов

Как сообщалось, документ был внесен правительством в Госдуму в декабре 2018 года. Законопроект предлагает изменить систему оценки долговой устойчивости субъектов РФ и муниципалитетов, пересмотреть установленные пороговые значения применяемых показателей и ввести правила классификации регионов по группам долговой устойчивости. В зависимости от состояния долговой устойчивости субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Регионы с высокой долговой устойчивостью (зеленый уровень) должны будут одновременно соблюсти три показателя: объем долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений не более 50%, а для высокодотационных образований не более 25%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям - не более 13%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - не более 5%.

Регионы могут быть классифицированы как с низкой долговой устойчивостью (красный уровень) если они будут поддерживать не менее двух из трех следующих условий: объем долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений более 85%, а для высокодотационных образований более 45%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам и дотациям - более 18%; доля расходов на обслуживание долга в общем объеме расходов (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций) - более 8%.

Для средней долговой устойчивости (желтый уровень) предусмотрены промежуточные значения.

Регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости, будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга. Помимо этого, они должны будут утверждать и реализовывать согласованный с Минфином план восстановления платежеспособности.

Согласно расчетам Минфина к регионам "зеленого" уровня можно отнести 38 регионов, среди них, в частности, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Сахалинская, Тюменская, Липецкая, Брянская, Воронежская и Курская области. В "желтую" группу включены 43 региона, среди них Красноярский край, Калининградская, Тверская, Нижегородская, Смоленская область. К "красному" уровню регионов с низкой долговой устойчивостью отнесены Еврейская автономная область, Орловская область, Псковская область, Республика Мордовия.