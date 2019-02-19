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Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работе

Спикера палаты возмутили слухи о якобы рассматриваемом запрете на покупку автомобилей для тех, у кого нет парковочного места

Госдума займется расследованием фейковых новостей о своей работе
Фото: Госдума РФ/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума собралась расследовать, откуда берутся фейковые новости о ее работе; об этом во вторник говорил спикер палаты Вячеслав Володин.

Поводом для обращения к этой теме стала появившаяся в СМИ информация о якобы обсуждающемся в Госдуме законопроекте о том, чтобы покупать машины могли бы только те, у кого есть гараж или парковочное место.

"Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому непозволительно придумывать то, чего нет", - заявил Володин.

На пленарном заседании спикер обратился к залу и спросил, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема. Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев ответил, что такого законопроекта нет, и тема не обсуждается. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.

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Володин предложил обратиться к тому СМИ, которое опубликовало эту информацию с запросом, где обсуждается эта тема. Отвечая на это, председатель комитета по информполитике Леонид Левин сказал, что если такое решение примет Госдума, то комитет готов провести расследование, откуда эта информация появилась, и обратиться к СМИ, которые опубликовали эту информацию, с запросами.

"Уважаемые коллеги, как вы думаете, нам следует в данном случае и в последующем, когда придумывают темы, которые у нас не рассматриваются как законодательные инициативы, как предложения, запрашивать информацию у СМИ, откуда вообще эта информация появилась? Потому что складывается впечатление, что некоторые СМИ забывают, их перестают читать, они начинают придумывать эти инициативы, причем придумывают их со ссылкой на источники. Коллеги, это несправедливо", - заявил Володин.

Его предложение не нашло возражений в депутатском корпусе.

"Если это все придумано, тогда это фейк. Что касается фейков, вы знаете, что есть законодательство во многих зарубежных странах, мы этот вопрос рассматриваем и у нас в Государственной Думе - за это (фейковую новость) нужно отвечать, и отвечать строго по закону", - сказал он.

"Посмотрите, создают напряжение, берут и придумывают какие-то опасности, пугалки, и человек живет в постоянном стрессе - вот теперь машину не будешь приобретать, пока у тебя не будет гаража, парковочного места. Либо за этим стоят лоббисты, либо просто недобросовестные люди, которые таким образом пытаются продвигать свое СМИ на медийном рынке. Здесь нам было бы правильно дать поручение разобраться в этом вопросе, и дальше пускай включаются процессуальные вещи, которые повлекут за собой ответственность тех, кто это совершил", - сказал Володин.

Он добавил, что наряду с комитетом по информационной безопасности следует дать поручение думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер также заявил о необходимости изучить, кто является учредителем СМИ, распространившего ложную информацию относительно того, что автомобиль не будет продаваться без наличия для него машино-места.

"Нам необходимо все сделать для того, чтобы общество защитить от недостоверной информации и возложить ответственность за распространение фейк ньюс на те издания и должностные лица, может быть, и на собственников, о чем мы поговорим, тех изданий, которые распространяют недостоверную информацию", - сказал Володин.

В свою очередь, Левин отметил, что в действующем законодательстве в законе о СМИ уже есть норма, которая обязывает журналиста перед публикацией проверять достоверность информации.

"Мне бы не хотелось, чтобы в рамках нашей дискуссии мы уже здесь говорили, что в целом для СМИ нужно поменять какие-либо правила и изменять уже существующее законодательство в широком смысле слова. Есть СМИ, которые, к сожалению, не проверяют информацию, тем самым нарушая закон, есть СМИ достоверные, которые работают в рамках закона, и ущемлять их права здесь было бы несправедливо", - сказал Левин.

Теги: Госдума, Вячеслав Володин

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