Суд ульяновского Димитровграда признал незаконными выборы мэра гордумой

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Городской суд Димитровграда (Ульяновская область) удовлетворил иск губернатора региона Сергея Морозова о признании незаконным решения гордумы об избрании главой города Павла Архипова.

"Суд удовлетворил иск губернатора. Мотивировочная часть решения будет подготовлена 25 февраля", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда во вторник.

В свою очередь пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук пояснил агентству, что сейчас будет запущена процедура по легитимному выбору главы Димитровграда.

"Губернатору не важна партийная принадлежность (главы города - ИФ). Ему важно, чтобы процедура выборов мэра прошла легитимно, и в итоге он защищал интересы жителей Димитровграда", - сказал пресс-секретарь.

На сайте администрации Димитровграда сообщается, что обязанности главы города исполняет сейчас Алексей Гадальшин.

Ранее сообщалось, что 23 января на внеочередном заседании городского парламента Павел Архипов был избран главой Димитровграда. За его кандидатуру проголосовали 25 депутатов из 28 присутствовавших на заседании городской Думы.

Морозов обратился в суд, требуя признать незаконным и отменить решение гордумы Димитровграда об избрании мэра.

В административном исковом заявлении Морозов отмечает, что половина членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда назначается главой региона. 18 января комиссия рассмотрела документы, представленные всеми участниками конкурса. При этом, согласно протоколу комиссии, ни один из участников конкурса не набрал необходимого количества голосов членов комиссии для признания кандидатом на должность главы города.

Таким образом, ни одна из кандидатур не могла быть вынесена на рассмотрение гордумы Димитровграда, "о чем также было принято решение на заседании конкурсной комиссии (отражено в протоколе)", сообщил губернатор.

"Незаконные действия депутатов Городской Думы Димитровграда прямо нарушают и затрагивают мои законные права и интересы как высшего должностного лица субъекта Российской федерации /.../ а именно мое право на участие в формировании органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области", - говорится в исковом заявлении Морозова.

25 января городской суд Димитровграда приостановил действие решения гордумы Димитровграда об избрании нового главы города.