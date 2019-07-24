Коммуниста из Хакасии назначили и.о. главы Димитровграда, живущего почти год без мэра

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Во втором по величине городе Ульяновской области - Димитровграде - живущем без мэра с сентября 2018 года из-за противостояния двух половин конкурсной комиссии, появился исполняющий обязанности главы города. Им назначен Богдан Павленко, член КПРФ с 2002 года. С 2018 года он был заместителем главы Хакасии.

На сайте мэрии города отмечается, что занимавший должность первого заместителя главы Димитровграда Алексей Гадальшин уволился 22 июля.

В среду к своим новым обязанностям приступил Павленко.

Руководитель аппарата гордумы Ольга Кусакина уточнила, что 25 июля состоится внеочередное заседание депутатов гордумы. По ее словам, на заседании отменят действующий конкурс по избранию главы и объявят новый. Поэтому все претенденты на должность заново будут подавать документы. Кроме того, депутаты назначат новую дату заседания конкурсной комиссии.

Собеседница "Интерфакса" добавила, что комиссия по выборам мэра четыре раза не могла собраться с осени 2018 года.

Ситуация с мэром в Димитровграде зашла в тупик: выборы главы в городе не могут состояться с октября 2018 года. По итогам выборов 9 сентября большинство мандатов в городской думе досталось депутатам от КПРФ. Порядок выбора мэра города такой: сначала конкурсная комиссия отбирает кандидатов на должность, затем финалиста утверждает городской парламент.

23 января 2019 года на внеочередном заседании городской думы большинством голосов Павел Архипов был избран главой Димитровграда. Однако губернатор Сергей Морозов обратился в суд с требованием признать решение незаконным и отменить его. Суд удовлетворил иск главы области.

После этого депутаты гордумы Димитровграда на очередном заседании большинством голосов лишили Морозова звания "Почетного гражданина города".

Обязанности главы города исполнял Гадальшин.

Последнее заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Димитровграда было назначено на 5 июля 2019 года, однако его вынужденно перенесли, поскольку на совещание не прибыла часть членов комиссии.