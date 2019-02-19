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Нового госоператора отходов возглавит экс-зампред подмосковного правительства Буцаев

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Главой "Российского экологического оператора" назначен Денис Буцаев. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвященном переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Соответствующий документ о назначении Медведев подписал во вторник. До конца 2018 года Д.Буцаев занимал пост зампреда правительства Московской области.

Буцаев родился в 1977 году. Среди предыдущих мест работы Буцаева, помимо правительства Московской области, пост главы юридического департамента стран СНГ, Восточной Европы компании Hewlett- Packard LLC.

"Для того чтобы строить "с нуля" новую федеральную структуру, деятельность которой, без преувеличения, затрагивает интересы каждого человека в стране, необходимы опыт, знания, ответственность и человеческая зрелость", - так прокомментировал назначение глава Минприроды Кобылкин.

Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование.

РЭО будет участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.

Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Оборот РЭО может достигать 75 млрд рублей в год.

Теги: Денис Буцаев, Российский экологический оператор

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