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СПЧ проверит ситуацию с делом правозащитника Винтера, отправленного в психлечебницу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) запросил у прокурора Вологодской области информацию о досмотре главы вологодского отделения движения "За права человека" Григория Винтера, заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы не можем понять, что там на самом деле произошло, на каком основании правозащитника снимали с поезда, подвергали личному досмотру, угрожали. Пока создаётся странная картина", - сказал Федотов "Интерфаксу" во вторник.

Ранее во вторник глава движения "За права человека" Лев Пономарев заявил в статье на сайте "Эхо Москвы", что полицейские сняли Винтера с поезда Москва - Череповец, досмотрели его. Процесс сопровождался угрозами физической расправы со стороны сотрудников ЧОП, присутствовавших в качестве понятых. Затем суд принял решение об отправке Винтера на принудительное психиатрическое лечение, и во вторник он был отправлен в лечебницу.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением информации о ситуации вокруг Винтера из других источников.

13 февраля Минюст России включил движение "За права человека" в реестр НКО-иноагентов.

Теги: СПЧ, Григорий Винтер

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