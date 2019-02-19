Пономарев заявил об отправке судом в психбольницу главы отделения "За права человека"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев призвал совет по правам человека при президенте и омбудсмена РФ взять под контроль ситуацию с главой вологодского отделения движения Григорием Винтером, которого, по его словам, отправили на принудительное психиатрическое лечение.

В своем обращении, опубликованном во вторник на сайте радиостанции "Эхо Москвы", Пономарев рассказал, что получил письмо из вологодского отделения о снятии Винтера с поезда Москва-Череповец и доставке в дежурную часть при череповецком вокзале. Задержание объяснили тем, что Винтер состоит в организации, которую признали иностранным агентом. После этого Винтера досмотрели, при этом "понятые из числа сотрудников ЧОПа, работающих на вокзале в Череповце, открыто угрожали правозащитнику физическим насилием".

По словам Пономарева, Винтер "пишет заявления в Северо-Западную транспортную прокуратуру и Следственный комитет о незаконном задержании, оскорблениях и угрозах".

Правозащитник также сообщил, что накануне его соратника доставили в суд по заявлению мэра Череповца Елены Авдеевой, которая потребовала отправить Винтера на принудительное психиатрическое обследование. Суд требование поддержал, и во вторник полицейские повезли Винтера в Вологодскую психиатрическую больницу, утверждает Пономарев.

"Интерфакс" не располагает подтверждением этой информации из других источников.

13 февраля Минюст России включил движение "За права человека" в реестр НКО-иноагентов. На следующий день в реестр также были внесены учрежденные Пономаревым и Людмилой Алексеевой московские организации "Горячая линия" и "В защиту прав заключенных".