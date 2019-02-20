Путин заявил, что с начала года индексация пенсий должна проводиться сверх прожиточного минимума пенсионера

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - С 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию в среду.

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно", - сказал Путин.

Он пояснил, что государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.

"Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они недополучили", - подчеркнул президент.