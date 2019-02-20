Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В среду президент России Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию. Ежегодное обращение лидера государства к парламенту является программным документом, выражающим видение президента стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

Президент отметил, что в послании намерен сосредоточиться, прежде всего, на вопросах "нашего внутреннего, социального и экономического развития".

Вот основные тезисы обращения главы государства:

Социальные

- Добиться возобновления естественного прироста населения к 2024 году.

- Расширить круг получателей выплат на детей - с семей, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека, до получающих менее двух прожиточных минимумов на члена семьи.

- Распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.

- Удвоить размер пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

- Ввести предельную планку (в 10%) для роста налога на землю.

- Семьям с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, увеличить льготу по налогу на недвижимое имущество и освободить от налогов на земельные участки размером в 6 соток.

- Индексация пенсий и ежемесячных выплат должна осуществляться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров.

- Сосредоточить внимание на борьбе с бедностью, поддержать регионы, внедряющие систему социального контракта для поддержки малообеспеченных.

- Навести порядок на рынке микрокредитования.

- Ввести ипотечные каникулы для тех, кто лишился дохода.

- Проработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

- Снять возрастные ограничения для участников программы "Земский доктор", которая призвана увеличить приток медицинских кадров в регионы; подъемные для врачей составят 1 млн руб., для фельдшеров – 500 тыс. руб.

- Максимально быстро принять закон о паллиативной помощи.

- Направить на борьбу с онкологическими заболеваниями не менее 1 трлн рублей в ближайшие шесть лет.

- Проблема отопления и водоснабжения школ должна быть решена за два года.

- Бессрочно освободить от налога на прибыль медицинские и образовательные организации (такая льгота существует, но заканчивается в 2020 году).

- Освободить застройщиков от налога на прибыль и НДС, если они строят соцобъекты, которые передаются государству или муниципалитетам.

- За два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных, проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - все оставшиеся. Навести порядок и избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации мусора. Четко установить ответственность промышленных компаний в сфере минимизации экологического ущерба и принять закон о квотировании вредных выбросов в весеннюю сессию Думы.

- Создать защищенный бренд российской экологически чистой продукции.

- Госкомпании в закупках должны отдавать приоритет российским производителям.

- Создать Национальный космический центр и кратно увеличить возможности спутниковой группировки.

Бизнес

- Добросовестный бизнес не должен постоянно "ходить под статьей". Нужно ограничить поводы для неоднократного продления сроков следствия и содержания под стражей по экономическим делам.

- С 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля и надзора, обновив за оставшееся время нормативную базу.

- Создать цифровую платформу, где будет публиковаться информация о давлении на бизнес.

- Все законодательство нужно отстроить под новую технологическую реальность, оперативно принять законопроекты в сфере цифровой экономики.

Внешняя политика, военные

- Россия готова к совместному поиску взаимоприемлемых условий для заключения мирного договора с Японией.

- Россия не станет первой размещать Европе ракеты средней и меньшей дальности, несмотря на выход США из Договора о РСМД. Америка использовала надуманные обвинения, чтобы выйти из него, а партнеры Вашингтона по НАТО - "подхрюкивающие сателлиты" США.

- В случае создания и размещения американцами в Европе ракет средней и меньшей дальности Россия будет вынуждена ответить зеркально и асимметрично.

- Россия хочет иметь дружеские отношения с США, никому не угрожает и не заинтересована в конфронтации. Действия РФ в сфере безопасности носят ответный и оборонительный характер.

- Испытания нового российского оружия, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", идут по графику. Весной будет спущена на воду первая атомная лодка-носитель беспилотной подлодки "Посейдон". Боевые лазеры "Пересвет" к концу году заступят на боевое дежурство. Ведется разработка новой гиперзвуковой ракеты "Циркон" для поражения морских и наземных целей.

- Началось серийное производство комплекса "Авангард".