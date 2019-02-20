Президент РФ призвал избавиться от "мутных" структур в переработке и утилизации мусора

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин потребовал навести порядок и избавиться от "мутных" структур в сфере переработки и утилизации мусора.

"Если все сведется к росту платы за вывоз мусора, это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придётся", - сказал президент, оглашая послание Федеральному Собранию в среду.

Он добавил, что надо сформировать безопасную систему обращения с отходами и переработкой утилизации.

"Надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", - продолжил Путин.

По словам президента, в течение двух лет должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных, проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет - все оставшиеся.

"Обращаюсь к представителям власти всех уровней: делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан - абсолютно недопустимо. Эти вопросы трудны, но их обязательно надо решать", - заметил Путин.

Он также попросил Общероссийский народный фронт обеспечивать в этом вопросе "действенный гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических инспекторов".

"Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер", - отметил президент.

Закон о квотировании вредных выбросов

Путин потребовал четко установить ответственность промышленных компаний в сфере минимизации экологического ущерба и принять закон о квотировании вредных выбросов в весеннюю сессию парламента.

"А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи (минимизация экологического ущерба - ИФ), нужно четко установить ответственность промышленных и других компаний, обозначить их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации экологического ущерба, зафиксировать все это в законе по квотированию выбросов", - сказал Путин.

"Напомню, что при принятии подобных решений мы должны руководствоваться не корпоративными интересами, не интересами отдельных уважаемых людей и компаний, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию", - отметил президент.

По словам Путина, ему прекрасно известно, что "весьма влиятельные лоббисты стараются всячески притормозить этот законопроект". "И аргументы мне хорошо известны - сохранение рабочих мест, сложная экономическая ситуация. Но так не может продолжаться бесконечно", - подчеркнул президент.

Он отметил, что позитивный эффект от перехода промышленности на наилучшие и доступные технологии, на строгие природоохранные стандарты должны почувствовать жители крупнейших индустриальных центров страны и в первую очередь тех 12 городов, о которых говорилось в послании прошлого года.

"Эти города нужно, наконец, вывести из зоны настоящего экологического бедствия. За шесть лет объем загрязняющих выбросов в атмосферу здесь должен сократиться не менее чем на 20%", - сказал Путин.