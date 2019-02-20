Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"
Экономика

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"

Есть обновление от 14:03

Глава государства попросил не искать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей

Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"
Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ в Гостином дворе
Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что добросовестные бизнесмены не должны постоянно испытывать риск уголовного или административного преследования.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания", - сказал Путин, выступая в среду с посланием Федеральному Собранию.

По его словам, "чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства".

Глава государства отметил, что неоднократно ставил вопрос об этом, приводя различные цифры. "Ситуация, к сожалению, не сильно изменилась", - сказал он.

"Согласно статистике почти половина дел (45%), возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда, а это значит, что возбуждали кое-как, по непонятным соображениям", - подчеркнул Путин.

А на практике, по его словам, "в результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу".

"Давайте вдумаемся в эту цифру. Это становится серьезной проблемой для экономики", - добавил президент.

ЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаЧитать подробнее

В связи с этим он предложил пересмотреть критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как "группа лиц по предварительному сговору".

"Ну, это вообще ерунда какая. Такое, к сожалению, бывает, и это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее", - отметил Путин.

Президент РФ также заявил о необходимости ограничить поводы для неоднократного продления сроков следствия и содержания под стражей по экономическим делам.

"При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей", - сказал Путин.

Он отметил при этом: "Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспертиз или в результате затягивания следственных действий".

Глава государства привел в пример свои беседы с председателем Верховного суда и генеральным прокурором. "Мы говорили на этот счет. Ну, действительно, смотрите, человек сидит за решеткой, а его ни разу не вызывали на допрос. Там загрузка, конечно, у следственных работников, в МВД особенно", - сказал Путин.

По его словам, у следователей просто вал дел, "и с этим, наверное, надо что-то делать". "Необходимо, может быть, и ресурсы дополнительные выделять, количество следователей увеличивать", - отметил президент.

Теги: Владимир Путин

Новости по теме

Экономика
Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в годСилуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год
Доиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублейПодробнее
 Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"Путин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"
Глава государства попросил не искать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражейПодробнее
 Большинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в России
По данным ВЦИОМ, с 1991 года доля предпринимателей выросла в пять раз до 10%Подробнее
 Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%Реальные доходы россиян в январе упали на 1,3%
Снижение идет шестой год подрядПодробнее
Цены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли внизЦены на бензин на российских АЗС впервые за полгода пошли вниз
На прошлой неделе бензин подешевел на 10-20 копеек в Центральном округе, на Северном Кавказе и на юге страныПодробнее
 Разработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций СШАРазработчик ПО Splunk прекратил продажи софта в РФ на фоне санкций США
Американская компания, среди клиентов которой были Сбербанк, "Яндекс" и "Мегафон", объяснила свое решение бизнес-причинамиПодробнее
 Производители мебели попросили у правительства новых преференцийПроизводители мебели попросили у правительства новых преференций
Они утверждают, что импорт мебели в Россию не упал после ограничений 2017 годаПодробнее
 Си Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с СШАСи Цзиньпин заявил о важных успехах в торговых переговорах с США
В прошлом году США повысили пошлины на импорт китайских товаровПодробнее
 Восточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфонда
Задержанный отметился советом Владимиру Путину на Сочинском форуме-2009Подробнее
 Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"Основатель и сотрудники Baring Vostok задержаны в рамках спора вокруг банка "Восточный"
Всем им инкриминируется мошенничество в особо крупном размереПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 18 февраля6 фото
18 февраля
Фотохроника 18 февраля
Неделя моды в Лондоне9 фото
18 февраля
Неделя моды в Лондоне
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПослание Путина Федеральному собранию. ГлавноеМоскваНа мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове", завели дело о покушении на убийствоВ РоссииПутин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"ЭкономикаПутин заявил, что бизнес не должен постоянно "ходить под статьей"ЭкономикаБольшинство россиян считают невозможным честно вести бизнес в РоссииВ миреMicrosoft зафиксировала атаки хакеров Fancy Bear на аналитические центры в Европе

СПЧ обратился к Бастрыкину в связи с дизентерией в детских садах Москвы

Трое британских депутатов-консерваторов вышли из партии на фоне Brexit

Семь российских стадионов номинированы на звание лучшей арены в мире

Голосовать может любой желающий, но выбрать он может только пять арен Подробнее

Срок создания в РФ национального космического центра оценили в 3,5 года

Рогозин усомнился в способности SpaceX превзойти РФ в ракетных двигателях

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в год

Силуанов оценил меры поддержки из послания президента в 100-120 млрд руб. в годДоиндексация пенсий в 2019 году обойдется в 15-20 млрд рублей Подробнее

Из последнего оплота ИГ в Сирии вывезли несколько автомобилей с мирными жителями

Орешкин заявил об ожидаемом возврате инфляции к таргету в 4% в I полугодии 2020 года

Экс-начальника ярославской колонии отправили под домашний арест по делу об избиении осужденного

Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Послание Путина Федеральному собранию. ГлавноеКлючевые тезисы обращения президента Подробнее

Суд продлил срок задержания матери мальчика, найденного в парке "Лосиный остров"

Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда"

Путин рассказал о разработке ракеты "Циркон" и серийном производстве "Авангарда""Все это будет для нас не затратным", - отметил глава государства Подробнее

Первую ядерную подлодку-беспилотник "Посейдон" спустят на воду весной

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');