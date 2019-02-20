Срок создания в РФ национального космического центра оценили в 3,5 года

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Создание национального космического центра на базе Центра имени Хруничева займет 3,5 года, там будут работать 20 тысяч инженеров, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Президент поддержал создание национального космического центра. В одном месте будут собраны 20 тысяч конструкторов и инженеров "Роскосмоса", - сказал Рогозин в среду журналистам после оглашения послания президента Федеральному посланию.

"Я думаю, что через 3,5 года, по нашим расчетам, это будет сделано", - отметил Рогозин.

Глава "Роскосмоса" выразил благодарность президенту за поддержку проекта и сообщил, что в пятницу встретится с коллективом Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева и расскажет о планах создания на территории ГКНПЦ национального космического центра.

"Проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева как производителя стратегически важных для нас тяжёлых ракет. Одновременно он предполагает создание аэрокосмического кластера: на 100 гектарах земли будут размещены предприятия и конструкторские бюро не "Роскосмоса", но связанные с нами и являющиеся участниками нашей кооперации", - сказал глава госкорпорации.

Он уточнил, что речь идет о производителях композитных материалов, микроэлектроники и другие поставщики предприятий "Роскосмоса".

Гендиректор госкорпорации подчеркнул, что проект создания центра был тщательно просчитан с точки зрения финансового обеспечения. "Теперь мы начинаем работать и с федеральным правительством, и правительством Москвы", - сказал Рогозин.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин написал в твиттере, что для национального космического центра лучше всего для этого подходит завод им. Хруничева. "В последние годы он находится в сложном положении. Большая часть территории не используется, и это плачевное зрелище", - отметил Собянин.

По его словам, открытие национального космического центра позволит сохранить "это уникальное предприятие - разработчика и производителя орбитальных станций "Салют", "Мир", российских модулей МКС, а также одной из самых успешных отечественных ракет-носителей "Протон".

Во время послания В.Путин заявил о необходимости увеличить возможности российской спутниковой группировки. "Поручаю "Роскосмосу" совместно с правительством Москвы сформировать Национальный космический центр", - сказал глава государства.

По словам президента, такой центр должен объединить основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства.

"Для настоящей революции в области связи, навигации, создания систем дистанционного зондирования земли необходимо кратно увеличить возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными технологиями. Такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли", - сказал В.Путин.