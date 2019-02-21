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Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести

Депутата возмутили слова о том, что он якобы поддержал идею сдать Ленинград фашистам

Суд Петербурга отказал депутату Резнику в иске к Беглову о защите чести
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник
Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Петербурга вынес решение по исковому заявлению Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову о защите чести и достоинства.

Как передал корреспондент "Интерфакса", в удовлетворении исковых требований судья Оксана Азизова отказала.

Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Петербурга Резник подал в суд иск о защите чести и достоинства к Беглову, который обвинил его в поддержке идеи сдать Ленинград фашистам. Заявитель потребовал с ответчика 1 рубль.

"В удовлетворении заявления Резника Максима Львовича к врио губернатора Санкт-Петербурга Беглову Александру Дмитриевичу и правительству Санкт-Петербурга о признании не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство сведений и обязании опровергнуть сведения со взысканием компенсации морального вреда отказать", - огласила решение Азизова

Весь процесс уложился в одно заседание в четверг.

"Высказывание Александра Дмитриевича привело к тому, что за этим последовали другие высказывания, основанные на высказывании его, которое, я бы сказал, на 100% неправда, потому что я думаю ровно наоборот. В этом смысле я бы хотел подчеркнуть, что было много зла в тот момент (период блокады - ИФ), но для меня события, связанные с блокадой Ленинграда, - это когда наши предки остановили абсолютное зло - нацизм", - сказал Резник, выступая в прениях.

В свою очередь представитель Смольного Наталья Шатихина указала суду на то, что прослушанная в судебном заседании цитата Беглова о Резнике должна была оцениваться в контексте всего того, что он говорил в запечатленный на записи момент.

"Нам продемонстрирован отрезок длительностью несколько секунд. Даже интонационно на нем слышно, что это некая часть большого рассуждения и какой-то фразы большой. <...> Если с этим текстом (слов Беглова - ИФ) ознакомиться чуть шире, там совершенно понятно, что перебирает в голове человек просто", - сказала Шатихина.

Как сообщалось ранее, сторона ответчика заявляла отвод судье, но та не удовлетворила это ходатайство. Ответчик не согласился с претензиями истца.

23 января во время выступления с трибуны Заксобрания Петербурга Резника, когда тот заявлял, что не поддерживает Беглова, врио губернатора покинул зал. В Смольном "Интерфаксу" пояснили, что это произошло из-за плотного графика Беглова и случившееся не следует трактовать как демонстративный жест.

Спорное высказывание

Через несколько дней стало известно, что после Заксобрания Беглов встречался с блокадниками. В разговоре с ними он упомянул, что депутат Резник высказывал мнения о сдаче блокадного Ленинграда фашистам, хотя на самом деле депутат темы войны в выступлении не касался. Издание "Фонтанка.ру" и ряд телеграмм-каналов опубликовали аудиозапись со встречи, где звучат фразы: "Вот сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал, и говорил, что надо было сдать город фашистам. Ну, я ему ответил. И на правительстве ответил".

Резник возмутился тем фактом, что врио губернатора приписал ему слова, которые он не говорил, и обратился за сатисфакцией в суд.

Позднее "Фонтанка.ру" опубликовала аудиозапись с комментарием Беглова. "Я не присваивал ему (Резнику - ИФ) эти слова, об этом говорили ветераны. Может быть, я повторил эти слова", - ответил Беглов журналисту издания.

Аналогичный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Резник подал к Беглову в Невский райсуд Петербурга. Заявление связано с опубликованной в интернете информацией о Резнике, которую тот посчитал наносящей вред его репутации. Предварительное заседание назначено на 12 марта.

Иск к Резнику

Ранее также стало известно, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подал к самому Резнику руководитель компании "Воин-В" Олег Глущенко. Коммерсант требует от депутата опровергнуть порочащую его информацию, высказанную во время публичных выступлений Резника в период активного обсуждения дела о взятке депутата Заксобрания Петербурга пятого созыва Вячеслава Нотяга, и компенсировать причиненный моральный вред в размере 1 млн рублей. Заявление зарегистрировано Василеостровским райсудом Петербурга.

Глущенко принимал непосредственное участие в изобличении осужденного ныне Нотяга как коррупционера. Он был участником оперативно-следственных мероприятий и фиксировал факты противоправных действий депутата, которые впоследствии были использованы в интересах следствия.

Теги: Петербург, Максим Резник, Александр Беглов

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