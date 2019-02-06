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Депутат Заксобрания обвинил главу Петербурга в клевете и подал к нему иск на 1 рубль

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник подал в суд иск о защите чести и достоинства к врио губернатора Александру Беглову, который обвинил его в поддержке идеи сдать Ленинград фашистам.

"Исковое заявление подано в Смольнинский районный суд Петербурга в среду", - сказал Резник "Интерфаксу".

Сумма исковых требований - 1 рубль.

Комментарий на запрос "Интерфакса" в Смольном пока не предоставили.

23 января во время выступления с трибуны Заксобрания Петербурга Резника, когда тот заявлял, что не поддерживает Беглова, врио губернатора покинул зал. В Смольном "Интерфаксу" тогда заявили, что случившееся не следует трактовать как демонстративный жест.

Через несколько дней стало известно, что после Заксобрания Беглов встречался с блокадниками. В разговоре с ними он упомянул, что депутат Резник высказывал мнения о сдаче блокадного Ленинграда фашистам. Хотя на самом деле депутат темы войны в выступлении не касался.

Соответствующую аудиозапись со встречи публиковало издание "Фонтанка.ру" и ряд телеграмм-каналов. В записи звучат фразы: "Вот сегодня опять там один из депутатов, Резник, выступал, и говорил, что надо было сдать город фашистам. Ну, я ему ответил. И на правительстве ответил". Комментируя эти слова Беглова, Резник выразил возмущение тем фактом, что врио губернатора приписал ему слова, которых тот не говорил, и заявил о намерении обратиться за сатисфакцией в суд.

Позднее "Фонтанка.ру" опубликовала аудиозапись с комментарием Беглова. "Я не присваивал ему (Резнику - ИФ) эти слова, об этом говорили ветераны. Может быть, я повторил эти слова", - ответил Беглов журналисту издания.

"Это и глупость, и мерзость, и трусость: сбежать с заседания, не слушать критику, а потом оскорблять за глаза в надежде, что никто не узнает. Сказано: "Сегодня депутат Резник выступал и говорил". По существу, все очевидно: эту фразу (высказывание Беглова - ИФ) нельзя трактовать превратно. Я буду решать вопрос с адвокатом и готовить заявление в суд", - заявлял Резник "Интерфаксу", комментируя случившееся.

Теги: Петербург, Максим Резник, Александр Беглов

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