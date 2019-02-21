Волна гриппа и ОРВИ в России пошла на спад

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России начинает снижаться, сообщает петербургский Институт гриппа.

На прошедшей неделе по сравнению с предыдущей в среднем (по 61 городу) заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 2,1%. Уменьшение заболеваемости отмечено в пяти округах (Северо-Кавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах).

Отмечается тенденция снижения заболеваемости гриппом по клиническим данным, а также частоты госпитализации с диагнозом "грипп".

"По-видимому, на позапрошлой неделе заболеваемость гриппом и ОРВИ достигла пика. На этой неделе по международным критериям, по показателям заболеваемости гриппом и ОРВИ в сумме и раздельно гриппом и ОРВИ и госпитализированных с диагнозом "грипп", эпидемия соответствует среднему уровню интенсивности", - говорится в сообщении.

В наблюдаемых городах с 11 по 17 февраля заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше недельного эпидемического порога по населению в целом на 23,9%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ была выше эпидпорогов по населению в целом в семи федеральных округах: от 57,3% (в Северо-Кавказском ФО) до 5,9% (в Уральском ФО).

Превышение эпидпорогов по населению в целом выявлено в 29 городах, в частности в Петербурге (на 22,3%), Казани (на 31,8%), Архангельске (на 33,1%), Нижнем Новгороде (на 23,8%), Волгограде (88,5%), Калининграде (на 49,8%), Мурманске (на 79,3%) и Пскове (на 125%).

Заболеваемость уменьшилась по населению в целом в 5 округах: Северо-Кавказском (на 12,2%), Сибирском (на 11,9%), Уральском (на 11,5%), Центральном (на -4,3%) и Дальневосточном (на 2,7%).

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по населению в целом составил 958 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тысяч населения, что выше недельного эпидемического порога на 23,9%", - отмечают в институте.

Заболеваемость гриппом составила 5,1 случаев гриппа на 100 тысяч населения, что выше среднего порога интенсивности эпидемии по этому показателю (3,91).