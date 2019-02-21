Индийские мошенники похитили 45 тысяч рублей с банковской карты омички

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Омская полиция проводит проверку по факту мошенничества с банковской картой местной жительницы, отправившейся на отдых в Индию, сообщает УМВД России по Омской области.

25-летняя жительница Омска обратилась в полицию с заявлением о списании с ее банковской карты 45 тысяч рублей во время отдыха. "Ей срочно понадобились наличные для оплаты экскурсии и девушка обратилась за помощью к местному жителю. По его рекомендации она сняла деньги в небольшом офисе, после чего с карты неизвестные пять раз списали по 9 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как выяснили оперативники, девушка воспользовалась терминалом, похожим на тот, через который производится оплата товара в супермаркетах.

"Если бы не бдительность сотрудников безопасности банка, вовремя заблокировавших карту, с баланса могли списать все средства", - отмечается в пресс-релизе.

По обращению девушки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по мошенничестве. Уже установлено, что похищенные денежные средства поступили на счет, зарегистрированный в Индии.