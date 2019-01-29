Мошенники похитили 3 млн рублей у пенсионерки, желавшей заработать на биткоинах

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Полиция Удмуртии ищет мошенников, похитивших у пенсионерки из поселка Игра 3 млн рублей под предлогом получения заработка на инвестиции в биткоины, сообщает пресс-служба МВД по республике во вторник.

58-летняя женщина заполнила анкету на одном из интернет-сайтов, обещающих вложение денег. Через некоторое время ей позвонил мужчина, который представился сотрудником брокерской компании и предложил увеличить доход, купив биткоины.

"Первоначально женщина перевела на счет компании 1 млн рублей. Спустя несколько дней она получила сообщение о том, что ее доход увеличился в несколько раз, но для получения денежных средств необходимо перечислить на счет компании еще 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

После этого мошенники просили женщину "доплатить" еще несколько раз, чтобы она смогла получить свой доход. Для переводов ей пришлось взять несколько кредитов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).