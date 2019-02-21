Геоглиф "Ленин" в Вологодской области признан объектом культурного наследия

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ели, в 1924 году высаженные в Вытегорском районе Вологодской области в форме слова "Ленин", включили в список выявленных объектов культурного наследия; об этом сообщается в приказе комитета по охране объектов культурного наследия Вологодчины.

Геоглиф расположен неподалеку от деревни Макачево. Деревья высадили ученики местной школы в год смерти Ленина. В 1970 году, когда отмечался столетний юбилей вождя, возле елей посадили кусты акации, создав с их помощью число "100".

Надпись прекрасно сохранилась, ее хорошо видно на снимках со спутника.