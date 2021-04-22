Под Калугой посадят "космический лес"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Лес в форме ракеты высадят в расположенном под Калугой поселке Воротынск в честь 60-летия полета человека в космос, сообщила пресс-служба правительства Калужской области.

"Организаторы приглашают калужан внести свой вклад в создание памятного геоглифа", - говорится в сообщении.

Предполагается, что лес будет заметен из космоса. Высадить его предложили региональное Министерство природных ресурсов и экологии, администрация Воротынска и Кадастровая палата области.

В прошлом году в честь 75-летия Великой Победы в области появилось девять геоглифов в форме числа 75, которые уже видны на снимках из космоса.