Дума будет публиковать на сайте сомнительные заявления депутатов с комментариями палаты

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - На сайте Госдумы будут публиковаться не заслуживающие доверия публичные заявления депутатов вместе с официальной позицией нижней палаты парламента.

"Конечно, когда мы с вами будем размещать на сайте такие заявления, с ними буду знакомиться избиратели. Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в четверг на пленарном заседании.

С другой стороны, таким образом "мы открыто даем оценку, понимая, что с этим не согласны", добавил спикер.

По словам Володина, "было бы, наверное, правильно, прежде чем мы будем на сайте размещать эту информацию, проводить обязательно консультации с фракциями".

"Здесь не должно быть бюрократии или какой-то линейности в этом вопросе. Хорошо все-таки, чтобы фракция давала оценку, и в основе лежало её решение", - отметил председатель Госдумы.

Он считает, "что, несмотря на корпоративность, которая у нас есть, и это хорошо, это правильно, мы вместе с этим должны обсуждать те случаи, которые просто выходят за рамки".

Председатель Госдумы считает, что "в итоге это сформирует, в том числе, отношение по выдвижению в будущем депутата на новый срок, особенно если он избран по партийному списку".

В то же время, в случае появления в СМИ фейковых заявлений парламентариев или недостоверных новостей относительно деятельности Думы сайт палаты станет площадкой, где будет "возможность разобраться, защитить коллег от этих фейковых новостей", сказал спикер.

"Подход будет именно такой, объективный. Если глупость совершил - пусть эта глупость будет всем видна. А если это несправедливость, мы должны будем защитить коллег", - сказал Володин.

Представители руководства думских фракций с такой позицией согласились.

Дискуссия возникла в Думе после предложения от депутата Василия Власова, "чтоб такие новости выставлялись на сайт Госдумы, если есть определённые фальсификации с фактами, если допустима ситуация, когда средства массовой информации придумывают новости, давая уже какие-то оценки". По словам депутата, палата должна при таких публикациях давать свою официальную оценку подобным заявлениям.