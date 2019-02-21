В России

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены

По данным военного источника, возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньги

Минобороны РФ отказалось от закупки вертолетов "Ночной охотник" из-за высокой цены
Первый образец модернизированного вертолета Ми-28Н
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены, сообщили "Интерфаксу" в четверг несколько военных источников.

"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны", - сообщил один из собеседников агентства

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России" о поставке в войска серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

В свою очередь источник в Воздушно-космических силах России заявил "Интерфаксу", что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. "На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", - сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга "Вертолеты России", есть возможность провести модернизацию имеющихся "Ночных охотников" с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием холдинга "Вертолеты России" по поводу решения Минобороны РФ.

Характеристики "Ночного охотника"

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой версией вертолета начались в 2009 году. Сообщалось, что он будет оснащен принципиально новым локатором, который позволит вести круговой обзор, а также новое высокоточное оружие, современную систему управления и "стеклянную кабину", в которой практически нет механических приборов и классических панелей управления.

Глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский 11 февраля сообщал журналистам, что первая партия модернизированных "Ночных охотников" Ми-28НМ должна была быть передана Минобороны РФ в апреле.

15 февраля 2018 года Богинский сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" проходит государственные совместные испытания.

Теги: Минобороны РФ, Ми-28НМ
В России
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