Что произошло за день: четверг, 21 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви. Сам он отказался давать показания, так как, по словам адвоката, обвинение очень расплывчатое и не содержит конкретики. В свою очередь, бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку проверить законность ареста главы инвестфонда Baring Vostok.

- Минобороны РФ отказалось от серийной закупки вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" из-за высокой цены. По данным военного источника "Интерфакса", возможна модернизация уже купленных ранее вертолетов за меньшие деньги.

- Убытки от аварийных пусков в РФ составили почти 30% от выплат в космическом страховании во всем мире. Всего мировые страховщики выплатят около $600 млн из-за восьми неудачных космических запусков в 2018 году.

- Сбербанк России опроверг информацию о планах приобретения Rambler Group Александра Мамута, предположив, что слухи могло породить обсуждение рефинансирования долга.

- Госдума приняла в окончательном чтении закон о паллиативной помощи. Это произошло на следующий день после того, как в послании Федеральному собранию президент попросил максимально быстро принять документ.

- Сергей Лавров заявил о планах Украины и НАТО совершить прорыв через Керченский пролив. По словам главы МИД РФ, провокаторы предлагают странам альянса отправить своих представителей на суда для участи в акции.

- Американского актера Джусси Смоллета, известного по сериалу "Империя", арестовали в Чикаго по подозрению в даче ложных показаний. Чернокожий актер и открытый гей Смоллет заявлял, что его избили двое расистов-гомофобов. История вызвала большой резонанс. Однако, как выяснилось в ходе расследования, он сам инсценировал нападение.