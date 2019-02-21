Эксперты предсказали исчезновение профессий в ближайшие десять лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В течение ближайших десяти лет понятие профессии исчезнет из сферы образования и трудоустройства, заявил в четверг глава комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, доктор экономических наук Дмитрий Чернейко.

"Я стараюсь потихоньку внедрять мысль, что в пределе буквально десяти лет такой институт как профессия исчезнет. Важно получить образовательную платформу, как в игре "Лего", чтобы на нее можно было нанизывать разные компетенции, чтобы происходила специализация. Главное, чтобы эта платформа была максимально гибкой, а это сделать сложно", - сказал Чернейко.

Он добавил, что наиболее востребованным на любом рынке становится не просто профессия, а хорошая квалификация, вне зависимости от сферы.