Путин рассказал, что доволен своей профессией

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что доволен выбранной им профессией, в настоящее время наиболее захватывающими считает генетику и искусственный интеллект.

"Я долго выбирал свою профессию. Как вы знаете, я учился на юридическом факультете тогда Ленинградского, а сейчас Санкт-Петербургского государственного университета. Я доволен своим выбором", - заявил Путин в ходе открытого урока "Направление прорыва" в рамках форума "ПроеКТОриа" в четверг.

"Если сказать, что меня особенно захватывает из всего, что сегодня происходит, это, конечно, генетика и искусственный интеллект", - добавил глава государства.

Так он ответил на вопрос, какую бы профессию выбрал, если бы ему надо было решать сегодня, учитывая, что все актуальные на сегодняшний день профессии, по мнению ведущей Яны Чуриковой, не существовали в его бытность абитуриентом.