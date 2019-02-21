Путин поручил ФСИН к 1 июля представить предложения по улучшению условий в СИЗО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной службе исполнения наказаний до 1 июля проанализировать соблюдение норм санитарной площади в помещениях, где содержатся подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, сообщает сайт Кремля.

"Федеральной службе исполнения наказаний провести совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека анализ соблюдения норм санитарной площади в помещениях, предназначенных для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, и представить предложения, касающиеся улучшения условий содержания указанных лиц", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека, состоявшегося 11 декабря 2018 года.

Доклад о проведенном анализе должен быть представлен до 1 июля 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил министерству юстиции совместно с Общественной палатой РФ рассмотреть возможность повышения эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, в том числе путем совершенствования порядка формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий.