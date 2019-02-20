Экс-начальника ярославской колонии отправили под домашний арест по делу об избиении осужденного

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Ярославля в среду избрал меру пресечения бывшему врио начальника ИК-1 Дмитрию Николаеву, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд постановил поместить Николаева под домашний арест до 20 марта.

"Новая газета" 20 июля 2018 года опубликовала видео избиения заключенного Евгения Макарова в ярославской ИК-1. На записи видны пытки мужчины, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года.

Публикация, появившаяся благодаря адвокату Макарова - юристу фонда "Общественный вердикт" Ирине Бирюковой, вызвала общественный резонанс.

Обстоятельства случившегося расследуются в рамках уголовного дела о превышении полномочий (часть 3 ст.атьи 286 УК РФ). По данным "Общественного вердикта", в настоящее время по делу о пытках в ИК-1 арестованы более десяти человек, в том числе бывший замначальника колонии по воспитательной работе. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

Позднее, в августе, "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть как те, кто фигурировал на первой записи, так и новые, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

"Арестованные сотрудники ИК-1 на допросах рассказали что, в июне 2017 года именно начальник колонии Николаев и его заместитель "дали добро" на проведение "воспитательной" работы с Евгением Макаровым. После избиения сотрудники колонии передали им видеозапись пыток Макарова, как отчет о проделанной работе", - отмечается в сообщении фонда.