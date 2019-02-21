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"Единороссы" назначили свои праймериз перед сентябрьскими выборами на 26 мая

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президиум Генсовета "Единой России" на заседании в четверг назначил на 26 мая предварительное партийное голосование по отбору кандидатов, которые примут участие в сентябре в выборах в органы власти, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак.

"Сегодня мы даем старт этой важной процедуре. Она дает возможность в рамках подготовки к избирательной кампании сентября 2019 года провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, - победы на выборах", - цитирует Турчака пресс-служба партии.

"Единый день предварительного голосования пройдет 26 мая", - добавил он.

Турчак сказал, что выдвижение кандидатов начнется со следующей недели и продлится до конца апреля.

Представитель руководства партии подчеркнул, что необходимо обеспечить прозрачность процедуры голосования.

Единый день голосования в 2019 году приходится на воскресенье, 8 сентября. В этот день пройдут довыборы депутатов Госдумы и глав 18 субъектов РФ, выборы депутатов законодательных органов в 13 регионах.

Теги: Единая Россия

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