ЦИК допустил перенос единого дня голосования на октябрь

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Дата Единого дня голосования вряд ли претерпит существенные изменения, в следующем году максимум может быть сдвинута на октябрь, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Я говорю, что на 2019 год - там только переходное может быть решение (по Единому дню голосования - ИФ), временное, скажем, может быть, потом и остановиться на октябре, не знаю. Может быть, нет, посмотрим",- сказала Памфилова журналистам в среду.

По ее словам, в рамках рабочей группы при администрации президента (АП) прозвучали различные варианты решения этого вопроса, а окончательное решение будет принято в феврале на следующем заседании в АП.

"В феврале вернемся к этому вопросу, тогда на 2019 год будет ясно: останется сентябрь или сдвинется на октябрь. В целом (по дате Единого дня голосования) - это уже другой алгоритм", - сказала Памфилова, уточнив, что вопрос о переносе ЕДГ связан со сроками полномочий органов власти.

Ранее рабочая группа при администрации президента по совершенствованию избирательного законодательства сформировала подгруппы, которые в течение двух месяцев должны подготовить предложения по "муниципальному фильтру" и переносу единого дня голосования.