Режим ЧС отменен в Бурейском районе Приамурья

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Режим ЧС, действовавший больше месяца в Бурейском районе Амурской области, снят после завершения очистки русла реки Бурея от скального грунта.

"Режим ЧС снят сегодня в восьми утра. Никаких неблагоприятных событий, связанных с обрушением сопки в Бурею, мы пока не ожидаем, ждем прогнозов гидрологов. У нас в нижнем бьефе сейчас никаких угроз нет, это больше касается Хабаровского края", - сообщил "Интерфаксу" глава Бурейского района Андрей Литвинов.

Ранее сообщалось, что в начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате было отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Объем сошедшего грунта составил около 34 млн кубометров.

Для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища были привлечены силы и средства Минобороны России. Последствия схода оползня устраняли более 500 военнослужащих, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов.

Власти Бурейского района Амурской области 18 января ввели режим ЧС, чтобы обеспечить безопасность жителей в условиях сложной обстановки на водохранилище. В район были направлены 23 патрульные группы. За время командировки спасателей в Бурейском районе удалось пресечь выход на лед водохранилища 800 человек и выезд более 100 автомобилей.