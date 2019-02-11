Уровни воды на реке Бурее будут выравнивать около десяти дней

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выравнивание уровней воды между верхним и нижним участком Буреи в районе обвала скалы в устье реки займет около десяти дней, сообщает в понедельник региональное правительство со ссылкой на главу Минлесхоза Амурской области Алексея Венглинского.

"Для выравнивания верхнего с нижним бьефом необходимо примерно 8-10 дней. (...) Перепад на оползне на утро 10 февраля составлял 5,76 (метра - ИФ), вода идет до 2 тыс. кубов, падает до оползня примерно 70 см в сутки", - приводятся в сообщении слова Венглинского.

Отмечается, что в районе схода грунта у реки в нижнем бьефе на реке на протяжении около километра отсутствует ледовый покров, ниже по течению структура льда нарушена.

Целостность ледяного покрова на Бурейском водохранилище сохраняется, однако передвижение по нему по-прежнему небезопасно как со стороны Амурской области, так и со стороны Хабаровского края.

Как сообщалось, после обрушения скалы в русло реки Бурея в декабре прошлого года произошел резкий спад притока воды к створу плотины Бурейской ГЭС, что привело к образованию подледных пустот на водохранилище. Глубина таких пустот достигает двух-трех метров.

По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

После серии подрывов затора на Бурее, военными инженерами удалось пробить перемычку и выпрямить русло. Высвобожденный грунт и горная порода уносится течением в Бурейское водохранилище.

Длина канала составляет около 200 метров, глубина от первоначального уровня - более 23 метров (глубина самой водной протоки - около 5 метров), ширина по берегам - до 50, а по дну - 25-30 метров.