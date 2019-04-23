В трех регионах РФ прошли обыски и задержания иеговистов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Новосибирске, Приморском и Красноярском краях прошли обыски у подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной на территории РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщил сайт организации.

"Вечером 19 апреля 2019 года в Новосибирске, Партизанске (Приморский край), Шарыпове и Минусинске (Красноярский край) группы правоохранителей приехали с обысками в квартиры граждан, которых подозревают в исповедании религии свидетелей Иеговы. Задержаны пять человек, из них двое остаются в СИЗО", - говорится в сообщении.

В Красноярском крае обыски прошли в восьми домах. "Изымались Библии (синодальное издание, а также перевод архимандрита Макария), поздравительные открытки, блокноты. Создана следственная группа, состоящая из десяти следователей", - сообщили в организации.

Аресты в Приморье

В Приморье арестованы двое организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы". Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Следователи установили организаторов - это женщина 1975 года рождения и мужчина 1997 года рождения.

"По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения: женщине - заключение под стражу, мужчине - домашний арест", - говорится в сообщении следственного управления СКР по Приморскому краю.

По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время группа лиц организовывала и проводила собрания, направленные на продолжение деятельности местной организации, входящей в структуру религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России". Объединение в соответствии с решением Верховного суда РФ ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, назначены судебные экспертизы.

Задержания в Новосибирске

В Новосибирске обыски провели в шести домах. По данным организации, возбуждено уголовное дело, задержаны три человека.Информированный источник уточнил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации) после обысков у новосибирских иеговистов.

Между тем, на сайте "Свидетелей Иеговы" говорится, что в Новосибирске было задержано три человека - 64-летний Александр Середкин, 44-летний Валерий Малецков, а также Марина Чаплыкина. Отмечается, что суд отказал следствию в их содержании под стражей, мужчины отправлены под домашний арест, с женщины следователь взял подписку о невыезде.

По информации религиозной организации, новое уголовное дело не связано с делом в отношении предполагаемого лидера новосибирских "Свидетелей Иеговы", возбужденном в конце 2018 года. Тогда СУ СКР по региону возбудило уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, которому инкриминируется создание ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы".

По версии следствия, с июля 2017 по сентябрь 2018 года 64-летний мужчина в своей квартире в Ленинском районе Новосибирска организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.

Как сообщалось со ссылкой на замначальника полиции ГУ МВД России по региону Олега Ольнева, региональная организация насчитывала 15 активных участников.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.