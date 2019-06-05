Поиск

ФСБ сообщила о ликвидации ячейки "Свидетелей Иеговы" в Севастополе

При обысках у подозреваемых изъяли религиозную литературу и отчеты о сборе пожертвований

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом в среду сообщили в крымском управлении спецслужбы.

По данным ФСБ, ячейку организовал житель города. Он проводил собрания, вовлекал в секту новых участников и пропагандировал ее идеи. На него завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы. Меру пресечения для него еще не выбрали.

При обысках дома у предполагаемых членов ячейки нашли "более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации", заявили в пресс-службе.

В марте 2019 года ФСБ отчиталась о пресечении деятельности "Свидетелей Иеговы" в Ялте.

Организация запрещена в России с 20 апреля 2017 года по решению Верховного суда.

ФСБ Крым Севастополь Свидетели Иеговы Ялта

Новости по теме

Новости

Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"

Минтранс потребовал в кратчайшие сроки наладить выдачу багажа в "Шереметьево"

Задержанного ученого МФТИ заподозрили в передаче секретов за рубеж

Задержанного ученого МФТИ заподозрили в передаче секретов за рубеж

В Саяно-Шушенском заповеднике остался последний дикий снежный барс

В Саяно-Шушенском заповеднике остался последний дикий снежный барс

Двух жителей Москвы арестовали по обвинению в убийстве перуанца

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100

МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

ПМЭФ-2019

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

ФСИН организует поездку Калви на ПМЭФ, если следователи его отпустят

Морозов покинул пост врио главы Астраханской области ради спецслужб

Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области

Путин отправил в отставку врио губернатора Астраханской области
ПМЭФ-2019

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');