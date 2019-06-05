ФСБ сообщила о ликвидации ячейки "Свидетелей Иеговы" в Севастополе

При обысках у подозреваемых изъяли религиозную литературу и отчеты о сборе пожертвований

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе ФСБ раскрыла и пресекла деятельность ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом в среду сообщили в крымском управлении спецслужбы.

По данным ФСБ, ячейку организовал житель города. Он проводил собрания, вовлекал в секту новых участников и пропагандировал ее идеи. На него завели уголовное дело об организации деятельности экстремистской группы. Меру пресечения для него еще не выбрали.

При обысках дома у предполагаемых членов ячейки нашли "более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации", заявили в пресс-службе.

В марте 2019 года ФСБ отчиталась о пресечении деятельности "Свидетелей Иеговы" в Ялте.

Организация запрещена в России с 20 апреля 2017 года по решению Верховного суда.