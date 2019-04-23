Российские туристы смогут вернуть деньги за отмененные туры на Шри-Ланку

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры должны будут выплатить полную компенсацию путешественникам, отказавшимся от туров на Шри-Ланку после того, как МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страну, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Накануне МИД РФ выступил с рекомендацией туристам воздержаться от поездок на остров после серии терактов, приведшим к многочисленным жертвам. В свою очередь, Ростуризм, руководствуясь положениями статьи 14 закона "Об основах туристской деятельности", рекомендовал туроператорам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туристических услуг в эту страну.

"После рекомендации МИД России воздержаться от поездок в конкретную страну с туристическими целями вступают в силу особые условия возврата денег за тур, которые предполагают полную компенсацию затрат путешественников. Несмотря на это правило, регулярные перевозчики, которые сейчас осуществляют полеты на Шри-Ланку, могут отказаться возвращать деньги за билеты. С отелей также быстро получить деньги трудно. Получается, что туроператоры должны компенсировать затраты туристов из собственного кармана. Чаще всего компании стараются договориться с клиентами об изменении сроков поездки или направления", - рассказала Тюрина.

По ее словам, в такой ситуации более защищенными себя чувствуют организованные туристы, нежели самостоятельные, поскольку если отель и авиакомпания откажутся от выплат, вероятность того, что деньги им вернут, сводится к нулю.

Как отметили в РСТ, майские каникулы на Шри-Ланке очень востребованы, но люди волнуются: в турфирмах много звонков, в том числе, спрашивают о возможности аннулировать тур, однако реальных отказов от поездок нет. "Туроператоры объясняют туристам, что теракты не коснулись туристических зон, все упомянутые гостиницы - бизнес-отели. Курорты всегда были, а сейчас тем более под особым контролем", - пояснила Тюрина.

В католическое пасхальное воскресение, 21 апреля, группа террористов-смертников совершила восемь взрывов в Шри-Ланке. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 310 человек, около 500 получили ранения.