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Первый россиянин наказан за неуважение к власти

Первый россиянин наказан за неуважение к власти
Фото: ТАСС, Александр Демьянчук

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Чудовской районный суд города Чудово Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, признав его виновным по статье Административного кодекса о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.

Решение суда было вынесено 22 апреля по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. "Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера, разместил в сети Интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ. К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - пояснили в суде.

По словам руководителя международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, это первый случай применения этого положения соответствующей статьи КоАП, которое было введено поправками в кодекс в 2019 году.

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По данным СМИ, правонарушителя зовут Юрий Картыжев, а речь в деле идет о размещении в соцсети "ВКонтакте" двух записей, в которых судом усмотрел неуважение к главе государства.

Новый закон

Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан президентом 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, противном случае ресурс ждет блокировка.

За нарушение вводимых запретов в зависимости предусматривает различные санкции в виде штрафов от 30 тыс. до 300 тыс. рублей и административного ареста на срок до 15 суток. Арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно. Обо всех случаях возбуждения административных дел органы прокуратуры уведомляются в течение 24 часов.

Новгородская область

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