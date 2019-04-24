Что случилось этой ночью: среда, 24 апреля

Ким Чен Ын прибыл в Россию, первый россиянин наказан за неуважение к власти, Сбербанк войдет в Rambler Group с долей 46,5%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Первый россиянин наказан за неуважение к власти. Жителя Новгородской области приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за публикацию в социальных сетях двух записей, в которых суд усмотрел неуважение к главе государства.

- Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. Первой остановкой в рамках визита стал приграничный город Хасан Приморского края. Лидера Северной Кореи встретили министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Ким Чен Ын заявил, что рад оказаться в России, и сказал, что это не последний его визит в РФ. Поезд главы КНДР отправился во Владивосток, куда прибудет после 09:00 по московскому времени.

- Сбербанк войдет в капитал Rambler Group с долей 46,5%. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.

- Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 359. Представитель полиции также заявил, что по подозрению в причастности к серии взрывов задержаны еще 18 человек.

- Росстат представил обновленные данные о доходах россиян с 2013 года. Россияне обеднели на 8,3% с докризисного 2013 года вместо ранее заявленных 10,2%, согласно новой методологии расчетов.