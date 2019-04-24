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Патрушев сравнил генетику с оружием массового уничтожения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал мировое сообщество разработать механизмы регулирования развития современных технологий, в том числе искусственного интеллекта и синтетической биологии, которые несут угрозу человечеству наравне с оружием массового уничтожения.

"Постоянно ускоряющийся научно-технический прогресс уже позволяет создавать средства нападения с использованием информационных технологий, искусственного интеллекта, генетики и синтетической биологии. Зачастую они не менее смертоносны, чем оружие массового уничтожения", - сказал Патрушев на Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, "с точки зрения безопасности все эти сферы до сих пор испытывают нехватку международно-правового регулирования".

"Считаем целесообразным как можно скорее мобилизовать силы мирового сообщества прежде всего на площадке ООН для выработки всеобъемлющей нормативной базы, которая предотвращала бы использование упомянутых технологий для подрыва национальной и международной безопасности", - сказал Патрушев.

Он отметил, что "Россия готова принимать активное участие в этом процессе".

Николай Патрушев Совбез РФ

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