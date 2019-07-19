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Патрушев призвал защитить молодых интернет-пользователей от зарубежных спецслужб

Эти спецслужбы и НКО стремятся подорвать нравственные устои и размыть традиционные российские ценности

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российскую молодежь необходимо защитить от посягательств иностранных спецлужб и НКО и поставить заслон перед деструктивной информацией, особенно в интернете, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он напомнил, что молодежь в силу "возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей" склонна попадать под влияние "террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект".

"Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - добавил Патрушев.

Защитить молодежь поможет блокировка пропаганды экстремизма, насилия и межнациональной нетерпимости, считает он.

Николай Патрушев

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