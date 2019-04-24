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Бывший вице-мэр Сочи получил больше двух лет колонии-поселения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Суд Центрального района Сочи в закрытом заседании вынес приговор бывшему первому заместителю мэра Сочи Мугдину Чермиту, назначив ему наказание в виде двух лет и трех месяцев колонии-поселения.

"Чермит признан виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий - по ч.1 ст.286 УК РФ", - сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю в среду. По данным следствия, Чермит незаконно выдал разрешение на строительство и ввод многоэтажного дома.

Как сообщалось, первый заместитель мэра Сочи Чермит был задержан 18 апреля 2018 года. Он обвиняется в незаконной выдаче разрешения на строительство жилого комплекса Сочи. В марте он не признал свою вину и отказался давать показания.

Чермит занимал должность первого заместителя главы Сочи с января 2016 года, о его увольнении стало известно 24 апреля 2019 года - заявление об увольнении по собственному желанию было прислано по почте.

В течение прошлого года по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий силовики задержали ряд высокопоставленных чиновников администрации Сочи. В их числе также вице-мэр Анатолий Рыков, заместители мэра Юрий Паламарчук, Сергей Юрин, Иван Бомбергер, руководитель департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимир Малов, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Сочи Александр Иванов и директор МУП "Водоканал" Сергей Винарский.

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