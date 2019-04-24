Четверо детей за неделю выпали из окон в Подмосковье

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье участились случаи падения детей из окон домов через москитные сетки, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"На территории Московской области только за неделю зарегистрировано четыре несчастных случая выпадений малолетних из окон квартир в результате их оставления без присмотра родителей", - сказала Врадий "Интерфаксу".

По ее словам, большинство таких случаев объясняется отсутствием контроля взрослых, а также неправильной расстановкой мебели в квартирах, из-за которой дети самостоятельно забираются на подоконники.

"Так, 17 апреля в Люберцах, пока мать занималась уборкой, открыв все окна в квартире для проветривания жилого помещения, трехлетний мальчик самостоятельно залез на подоконник к открытому окну. Облокотившись на москитную сетку, он выпал на улицу с высоты 16-го этажа. При падении ребёнок получил травмы, не совместимые с жизнью", - сообщила Врадий.

Другой подобный случай произошел 21 апреля в Котельниках Люберецкого района. В этот день полуторагодовалая девочка, не удержавшись, разбилась, выпав из окна с высоты 8-го этажа, добавила она.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Еще в двух случаях падение детей из окон привело к госпитализации в реанимационное отделение больницы.