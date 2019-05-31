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Доктор Рошаль призвал строителей поставить ограничители на окна жилых домов

Таким образом можно будет предотвратить случаи выпадения детей из окон

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль предложил обязать строительные компании и родителей устанавливать ограничители на окна, начиная хотя бы со второго этажа, чтобы дети перестали падать из окон. Он заявил об этом на пресс-конференции в пятницу.

Рошаль вместе с детским омбудсменом Анной Кузнецовой планирует поставить такую задачу перед Минстроем. Он уточнил, что поставить ограничители нужно и в строящихся и в уже построенных домах, "это не так дорого стоит". По словам врача, в Европе и Америке дети так часто из окно не падают, потому что там дома сразу строятся с ограничителями на окнах.

Также он предложил, чтобы при выписке из роддома родители предъявляли справку о том, есть ли у них ограничители на окнах, и если нет, то им должны "выдавать набор, чтобы поставили на окна".

Кузнецова сообщила, что с начала 2019 года в России из окон выпали больше ста детей, 15 из них погибли. В 2018 году было 905 падений детей из окон.

В Москве на начало мая, полиция с начала года зафиксировала 19 случаев падения детей из окон, из них погибли шесть. В 2017 году в городе было 23 таких падения, в том числе пять с летальным исходом, в 2018 году - 43 падения и 12 летальных исходов. Эту статистику зачитал замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Москве Александр Половинка.

"Только в двух из 19 случаев мы имеем дело с неблагополучными семьями, в остальных - трагедии происходят в полных семьях, причиной происшествий в которых становится элементарная беспечность и безответственность родителей", - отметил он. По его словам, в МВД подготовили список обязательных требований для изготовления окон, которые помогут предотвратить выпадение детей.

Леонид Рошаль Анна Кузнецова МВД Москва

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