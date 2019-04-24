Минюст объяснил отказ в регистрации партии "Другая Россия"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Партии "Другая Россия" было отказано в государственной регистрации из-за ряда нарушений закона, допущенных при составлении пакета регистрационных документов, включая частичное их отсутствие, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

"По результатам рассмотрения представленных документов было установлено, что партией не представлены документы, необходимые в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в ответ на запрос агентства.

Отмечается, что содержащаяся в представленных "Другой Россией" документах информация не соответствует требованиям закона, "не соблюден установленный действующим законодательством РФ порядок принятия решения о создании партии".

Ранее в среду пресс-секретарь незарегистрированной партии "Другая Россия" Мария Свердлова сообщила "Интерфаксу", что Минюст отказал в регистрации партии. По ее словам, в качестве причины отказа, министерство назвал "формальные ошибки в заполнении форм документов и опечатки".

22 сентября 2018 года в Москве состоялся учредительный съезд "Другой России", на нем был избран руководящий орган партии - федеральный исполком, в него вошли 10 человек. Основатель партии, писатель Эдуард Лимонов в исполком не вошел, "чтобы избежать предвзятого отношения со стороны Минюста", сообщили ранее "Интерфаксу" в "Другой России".

Документы на регистрацию партии были поданы 21 марта.

Партия "Другая Россия" была учреждена 10 июля 2010 года членами запрещённой в РФ "Национал-большевистской партии". 21 января 2011 года Минюст РФ уже отказывал партии в регистрации.