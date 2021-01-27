Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Бывшие соратники Лимонова снова попытаются зарегистрировать партию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" планирует провести съезд в Москве 24 апреля, после чего подаст документы в Минюст на регистрацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В 2007 году суды запретили созданную писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром Дугиным незарегистрированную национал-большевистскую партию. Бывшие нацболы создали партию "Другая Россия", ее так же не удалось зарегистрировать.

Лимонов умер в марте 2020 года. В сентябре его соратники объявили о роспуске партии и о создании новой под названием "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Эдуард Лимонов Минюст Другая Россия

Новости по теме

Новости

СК Белоруссии заподозрил российскую компанию во взятках крупным предприятиям

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

Комиссия Думы ждет на беседу главу представительства TikTok в РФ

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

В РФ выявлен минимальный прирост случаев COVID-19 с конца октября

ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика активностью НАТО

Из поиска "Яндекса" удалили почти 12 млн "пиратских" ссылок

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Система QR-кодов остается рекомендательной для ресторанов и кафе Москвы

Гражданам Белоруссии и Армении с отрицательным COVID-тестом разрешат въезд в РФ

Рябков заявил, что США согласились продлить ДСНВ на условиях России

Пресненский суд попросят арестовать тиктокера за нападение на машину ФСБ на Трубной

Пандемия коронавируса

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку

В Москве отменено требование о переводе 30% персонала на удаленку
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');