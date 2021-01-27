Бывшие соратники Лимонова снова попытаются зарегистрировать партию

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" планирует провести съезд в Москве 24 апреля, после чего подаст документы в Минюст на регистрацию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

В 2007 году суды запретили созданную писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром Дугиным незарегистрированную национал-большевистскую партию. Бывшие нацболы создали партию "Другая Россия", ее так же не удалось зарегистрировать.

Лимонов умер в марте 2020 года. В сентябре его соратники объявили о роспуске партии и о создании новой под названием "Другая Россия Э.В. Лимонова".