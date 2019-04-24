На Ставрополье задержан бывший замначальника подразделения МВД по СКФО

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу Игоря Алюшина. Он задержан на Ставрополье по подозрению в попытке мошенничества, сообщает пресс-служба Следственного комитета России в среду.

По данным пресс-службы, Алюшин был заместителем начальника пятого отдела третьей оперативно-розыскной части (по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и противодействию коррупции) полиции ГУ МВД России по СКФО. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с февраля по март 2019 года Алюшин предлагал индивидуальному предпринимателю - жителю Ставропольского края - за 2,2 млн рублей посодействовать в прекращении проводимых в отношении бизнесмена оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками другого, не подчиненного ему отдела.

"При этом Алюшин, не имея фактической возможности повлиять на принятие таких решений, не планировал совершать какие-либо действия. Предприниматель, в свою очередь, обратился в правоохранительные органы с заявлением", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проведенных сотрудниками УФСБ по Ставропольскому краю и Главного управления собственной безопасности МВД России мероприятий при получении денег полицейский был задержан.

"В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения", - отмечается в сообщении.

Между тем пресс-служба ГУ МВД России по СКФО сообщает, что по данному факту проведена служебная проверка.

"По результатам проверки за нарушение служебной дисциплины, а также за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, полицейский уволен из органов внутренних дел", - сообщается в пресс-релизе.

По данным окружного МВД, мероприятия по выявлению и документированию противоправной деятельности сотрудника проведены ГУ МВД России по СКФО совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД России и органов безопасности Ставропольского края.