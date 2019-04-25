Бронепоезд Ким Чен Ына отогнали к одной из станций в пригороде Владивостока

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Поезд, на котором лидер Северной КНДР Ким Чен Ын прибыл в среду во Владивосток, находится на одной из станций в пригороде, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" информированный источник.

"Поезд с железнодорожного вокзала перегнали на одну из пригородных станций", - сказал собеседник агентства.

Поезд находится под усиленной охраной.

По информации местных СМИ, спецпоезд северокорейского лидера находится в районе станции Санаторная, недалеко от которой расположен Дом переговоров, в котором проводятся официальные встречи и мероприятия.

Как сообщалось, бронепоезд, на котором лидер КНДР прибыл во Владивосток, в среду вечером отъехал от платформы у железнодорожного вокзала в неизвестном направлении.

Ранее поезд стоял у платформы, у которой обычно останавливаются "Аэроэкспрессы".