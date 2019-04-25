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Саммит Россия-КНДР стартовал на острове Русский

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына началась на острове Русский.

Переговорам глав двух государств предшествует торжественная церемония.

Путин встретил своего гостя на площадке перед главным входом в корпус "S" кампуса Дальневосточного федерального университета.

После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер начнут беседу в узком составе.

По информации Кремля, на российско-северокорейские переговоры на высшем уровне отводится около четырех часов.

Предполагается, что общение Путина и Ким Чен Ына "тет-а-тет" продлится около часа, а затем встреча продолжится с участием делегаций двух стран и закончится приемом, на котором по просьбе северокорейской стороны Ким Чен Ына будут угощать блюдами русской национальной кухни.

По итогам встречи лидеров не будет ни совместных заявлений, ни подписания документов, однако ожидается, что президент РФ выйдет к журналистам, чтобы поделиться впечатлениями от саммита.

КНДР Россия

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